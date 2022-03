Leaker vermutet Mario Kart X zum 30sten Jubiläum

Mario Kart 8 Deluxe - ©Nintendo - Bildquelle: nintendo.at

Ein Leaker unter dem Namen Zippo hat eine ganze Liste an Gründen angeführt, weswegen er ein Mario Kart X in diesem Jahr vermutet. Auch wenn er keine direkten Beweise dafür hat, so hat er einige sehr plausible Erklärungen für diesen Verdacht. Alle diese Gründe sind schlüssig und es wäre auch nicht das erste Mal, dass Nintendo so einen Stunt zum Geburtstag eines Klassikers abzieht. Es ist also durchaus glaubwürdig, dass Zippo recht behält.

Mario Kart X – aktuell wird Alles vorbereitet

Gleich das erste Argument welches Zippo entschärft ist die Tatsache, dass Nintendo gerade ein DLC angekündigt hat für das aktuelle Mario Kart, warum sollten diese also an einem weiteren Spiel arbeiten? Aus seiner Sicht untermauert diese Aktion die Theorie nur. Denn ein DLC mit neuen Strecken ist weit günstiger und leichter entwickelt, als ein komplett neues Game mit neuen Figuren und Fahrzeugen, beziehungsweise neuem Gameplay. Es ist also Ressourcen sparend gedacht von Nintendo.

Advertisment

Mario Kart X würde dieses Jahr exakt zum 30sten Geburtstag des Original Super Nintendo Games erscheinen. Das würde definitiv für einen Hype bei Fans des Kult Klassikers sorgen. Nicht dass die Serie tatsächlich noch auf Marketing angewiesen wäre um sich gut zu verkaufen. Denn unter den Nintendo Games und besonders den Super Mario Games, ist Mario Kart wohl eines der beliebtesten Games aller Zeiten.

In seiner Theorie geht er noch darauf ein, dass die DLC Strecken so scheinen, als hätte man nicht allzu viel Zeit in sie gesteckt. Was lieblos wirkt, könnte schlicht eine Erklärung sein, dass die Programmierer wo Anders dringender gebraucht wurden. Wenn sich diese Theorie bewahrheiten sollte, wird Nintendo nicht mehr lange warten um die ersten Fans mit Vorfreude zu locken. Wir bleiben gespannt.