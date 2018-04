Ein CG-Trailer zeigt bekanntlicherweise keine eigentlichen Gameplay-Einstellungen, dennoch gibt uns das Video erste Einblicke in die Welt von „Shadow of the Tomb Raider“, dem neusten Ableger der Lara Croft-Reihe.

Shadow of the Tomb Raider wird der dritte und letzte Teil der neuen Tomb Raider-Trilogie sein, die am 14. September veröffentlicht wird und Square Enix wird das Spiel in ein paar Stunden offiziell enthüllen, also bleibt dran für mehr.

