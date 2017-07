Games PC-Games Playstation LawBreakers: Finale Beta startet für PS4 und PC 26/07/2017 @ 20:48

Zum letzten Mal vor der Veröffentlichung von LawBreakers am 8. August fordert Boss Key Productions die Spieler auf, ihre Fertigkeiten einzubringen und Teil des offenen Betatests auf PC und erstmalig auch PlayStation 4 zu werden.

Ab dem 28. Juli um 16:00 Uhr haben die Spieler erneut Gelegenheit, alle Inhalte der vorangegangenen Betas zu spielen – 8 Rollen, 6 Karten und 4 Modi inklusive. Der Build kann vorab auf Steam und im PlayStation-Store runtergeladen werden. Die offene Beta endet am 31. Juli um 16:00 Uhr.

Letzte Chance

Dies ist die letzte Gelegenheit für alle Spieler, die die bahnbrechenden Gefechte von LawBreakers noch nicht selbst erlebt haben – und natürlich für wiederkehrende Spieler, die gleich am ersten Tag zeigen, wer bereits Erfahrung sammeln konnte und die Szene dominiert. In LawBreakers verlassen die Spieler den Boden und stellen sich einer Prüfung ihrer Fähigkeiten. Sie nehmen ihre Gegner von wirklich allen Seiten aufs Korn, während sie rasantes Gameplay mit innovativen Bewegungssystemen und Kampffähigkeiten erleben.

Auch die letzte offene Beta führt Boss Key Productions’ Tradition fort, Spielbalance und Design basierend auf den Anregungen der Community zu überarbeiten und gibt den Spielern Gelegenheit, das beinahe fertige Spiel zu erleben. Hier ein kurzer Überblick dessen, was die Spieler erwartet – gute Gründe, auch an diesem Freitag dabei zu sein:

Freischalten und Benutzen der für den Start des Spiels vorgesehenen Drop-Inhalte einschließlich aller Skins, Sticker und Profilbilder

Spieler erhalten erstmalig die Kinetic Blades von Wraith und Assassin, ein exklusiver Gegenstand, den es nur eine Woche lang geben wird – wenn sich die Spieler zwischen dem 8. und 15. August ins Spiel einlogge

Alle Änderungen an der Spielbalance und behobene Fehler basierend auf den Anregungen der Community aus vorangegangenen Betas

Verbesserungen beim Matchmaking

Auf dem PC gibt es zudem die Twitch-Funktionen des Spiels zu sehen, wie Account-Linking, das Icon für LIVE-Übertragungen und mehr

LawBreakers ist ein Mehrspieler-Shooter, in dem die Gesetze der Physik gebrochen werden, wodurch ein nie dagewesenes, schwerkraft-basiertes Kampfgeschehen entsteht – in futuristischen Kampfarenen am Boden und in der Luft. Die Spieler wählen, ob sie die „Law“-Fraktion schützen oder als „Breaker“ in team-basierte Gefechte ziehen. Zu den Arenen ihrer Konflikte zählen die brodelnde See vor der Küste Santa Monicas, der von der Schwerkraft verwüstete Grand Canyon und mehr.

LawBreakers startet am 8. August gleichzeitig auf PlayStation 4 und Steam zum Preis von nur 29,99€ für die Core Edition und 39,99€ für die Deadzo Deluxe Edition, die verschiedene exklusive Ingame-Inhalte bietet. Wer jetzt vorbestellt, erhält zudem weitere, exklusive Ingame-Charakter-Skins. Alle zukünftigen, nicht-kosmetischen inhaltlichen Updates sind im Preis enthalten.

