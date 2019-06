Share on Facebook

Publisher Bigben Interactive und Entwickler Frogwares haben den Launch-Trailer für The Sinking City veröffentlich.

The Sinking City spielt in den 1920ern. Man begleitet den Detektiv Charles Reed, der von Visionen geplagt nach Oakmond, Massachusetts reist, um seinem Wahnsinn dort zu entkommen. Dort fängt aber der Horror erst wirklich an. Wie bei Frogwares bisherigen Titeln, den durchaus beliebten Sherlock Holmes Spielen, wird der Fokus auf Erkundung und der Detektivarbeit liegen.

Das Game wird am am 27. Juni für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Ein Release für die Nintendo Switch ist diesen Herbst geplant.