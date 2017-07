Games Playstation Xbox Kurioses Gerücht: Red Dead Redemption 2 wegen Sony verschoben 5/07/2017 @ 12:30

Das Sony-Bashing hört auch nach der E3 nicht auf! Sogar die Gerüchteküche hat sich nun auf den Playstation-Hersteller eingeschossen.

So behauptet BlastingNews.com das die Releaseverschiebung von Red Dead Redemption 2 einzig und allein die Schuld von Sony sei, welche kein Cross-Play mit der Xbox One haben möchten. So plant Rockstar (angeblich) im Online-Part des Game’s die beiden Konsolen, Playstation 4 und Xbox One, miteinander zu verbinden um so eine große Community im „Western-GTA“ aufzubauen.

Nicht nur Rockstar würde sich bei Sony die Zähne ausbeißen…

Sony weigert sich bekanntlich weiterhin gegen Cross-Play, nachdem dieses schon bei Rocket League und Minecraft aktuell nicht machbar ist. So fragt der Rocket League-Entwickler bereits täglich bei Sony nach, ob es möglich sei Cross-Play einzuführen.

Eigentlich sagte Rockstar, dass sie den Erwartungen der Fans gerecht werden möchte und daher schlicht mehr Zeit für die Entwicklung von Red Dead Redemption 2 benötige.

Für uns klingt die Geschichte unglaubwürdig, da man auch keine Quellen nannte und auf den Sony-Bashing-Zug aufspringen wollte…

