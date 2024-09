Kooperativer Horror NOROI KAGO: the Grudged Domain angekündigt

Der Publisher Toei Animation und der Entwickler Toydium haben NOROI KAGO: the Grudged Domain angekündigt, ein kooperatives Survival-Horrorspiel mit dem Thema Yokai. Es wird 2025 für den PC über Steam veröffentlicht.

Zudem wird es auf der Tokyo Game Show 2024 ausgestellt, die vom 26. bis 29. September im Makuhari Messe in Chiba, Japan, stattfindet. NOROI KAGO: the Grudged Domain ist ein Survival-Horrorspiel, das sich um die übernatürlichen Wesen aus der japanischen Folklore, die „Yokai“, dreht. Bis zu vier Spieler können online zusammenarbeiten, um aus einem abgeschlossenen Gebiet zu entkommen, in dem schreckliche Yokai umherstreifen.

Die Spieler müssen versuchen, aus dem verfluchten Gebiet zu entkommen, in dem schreckliche Yokai umherstreifen. Indem sie online mit bis zu drei weiteren Spielern kooperieren, müssen sie zusammenarbeiten, um sich vor den Yokai zu verstecken, zu überleben und ihren Weg nach draußen zu finden.

Das Spiel bietet eine erschreckende Erfahrung mit der Atmosphäre des japanischen Horrors. Um das Horror-Erlebnis zu verstärken, verfügt das Spiel über einen markanten Kunststil, der sich durch starke Kontraste von Licht und Schatten auszeichnet, inspiriert von den Werken von Shigeru Mizuki, dem Schöpfer von GeGeGe no Kitaro. Die lauernden Yokai, die aus der Dunkelheit auftauchen, steigern das Gefühl des Schreckens erheblich.

Die Spieler müssen sich nicht nur mit den Yokai auseinandersetzen, sondern auch mit einem quälenden Fluch. Während der Fluch allmählich Besitz von ihnen ergreift, können sich die Spieler in schreckliche Halb-Yokai-Wesen verwandeln. Enge Zusammenarbeit zwischen den Teamkammeraden ist entscheidend, um diesen Fluch zu überwinden, der nicht nur beängstigend ist, sondern auch ein Hindernis für die Flucht darstellt.

Um zu entkommen, muss ein Ritual durchgeführt werden, um das Siegel zu brechen. Allerdings sind die für das Ritual benötigten Gegenstände bei jedem Spiel an verschiedenen Orten versteckt. Zusätzlich müssen die Spieler nach Gegenständen suchen, die die Yokai aufhalten oder gefallene Teammitglieder wiederbeleben können, was jedes Durchspielen zu einem neuen Erlebnis macht.

