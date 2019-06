The Legend of Zelda: Link’s Awakening für Nintendo Switch wird ein Erfolg, selbst wenn es nur ein direktes 1:1-Remake gewesen wäre. In den meisten Fällen werden jedoch auch ganz neue Dinge hinzugefügt, beispielsweise der Chamber-Dungeon-Modus, mit dem man seine eigenen Zelda-Dungeons Raum für Raum erstellen kann.

Ein mögliches Zelda Maker ist etwas, was die Fans seit einiger Zeit gefragt haben, besonders in den letzten Jahren, nachdem Nintendo mit dem hervorragenden Super Mario Maker erfolgreich war. Ist Chamber Dungeon in Link’s Awakening ein Zeichen für die kommenden Dinge? Könnten wir vielleicht ein Zelda Maker-Spiel in naher Zukunft am Switch spielen? Laut Serienproduzent Eiji Aonuma ist dies sicherlich eine Möglichkeit.

Als Aonuma in einem Interview mit Kotaku gefragt wurde, ob Nintendo in Betracht ziehen würde, Zelda Maker zu machen, falls Chamber Dungeon erfolgreich sein sollte, sagte er, dass er es im Hinterkopf behalten würde.

„Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen“, sagte er, „aber wenn die Leute diese Idee, Dungeons zu arrangieren, wirklich lieben, werde ich das in Zukunft im Hinterkopf behalten.“

Hoffen wir, dass Chamber Dungeon dann wirklich erfolgreich ist, denn ein Spiel, mit dem man seine eigenen Zelda-Dungeons erstellen kann, mit einem Toolset, das so umfangreich und beeindruckend ist wie Super Mario Maker, wäre verdammt cool.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening wird am 20. September exklusiv auf dem Switch veröffentlicht.