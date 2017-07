Games Playstation Xbox Kingdom Hearts III: Weniger Disney-Welten als im Vorgänger 19/07/2017 @ 10:00

Wie Tetsuya Nomura in der aktuellen Ausgabe der japanischen Famitsu sagte, wird Kingdom Hearts III weitaus weniger Disney-Spielwelten beinhalten als noch Kingdom Hearts II.

Im Gegenzug werden die Welten in Kingdom Hearts III intensiver ausfallen als in den Vorgänger-Titeln. Es gibt also mehr zu entdecken und erledigen. Bisher ist bekanntgeworden das die Welt von Toy Story spielbar sein wird.

Kingdom Hearts III erscheint 2018 für Playstation 4 und Xbox One.

