Square Enix und Disney haben heute einen brandneuen Trailer zum kommenden Rollenspiel Kingdom Hearts III enthüllt.

Im Video sehen wir Rapunzels magisches Königreich „Corona“ (hat nichts mit dem Bier zu tun), welches auf dem Disney-Film „Rapunzel – Neu verföhnt“ basiert.

Als Rapunzel zum ersten Mal mit Hilfe des charmanten Banditen Flynn Rider ihren geheimnisvollen Turm verlässt, schließen sich Sora, Donald und Goofy dem Paar auf ihrem Abenteuer im Königreich an und nehmen es auf dem Weg mit Herzlosen auf. Der neue Trailer zeigt auch die einzigartigen Kampf-Techniken, die sich Spieler in der von „Rapunzel – Neu verföhnt“ inspirierten Welt zunutze machen können – Rapunzels magisches, goldenes Haar hilft dem Team die Herzlosen zu besiegen.

Kingdom Hearts III erscheint am 29. Januar 2019 für Xbox One und PlayStation 4. Das Game wird in englischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln erscheinen.

Erfahre mehr über Kingdom Hearts III auf unserer Tag-Seite.

