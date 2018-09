Kurz vor der Tokyo Game Show gibt uns Square Enix einen Einblick in die futuristische Stadt von San Fransokyo, wo die Helden von „Baymax – Riesiges Robowabohu“ gemeinsam mit Sora gegen die Dunkelheit kämpfen.

Aber seht selbst:

In Kingdom Hearts III wird die Geschichte aus dem Disney-Hit „Baymax – Riesiges Robowabohu“ fortgesetzt. In dem Spiel begibt sich das das Team, bestehend aus Hiro Hamada, Honey Lemon, Go Go Tomago, Wasabi No-Ginger, Fred und Baymax zusammen mit Sora, Donald und Goofy auf spektakuläre Abenteuer.

Dabei ist die Welt Rund um „Baymax – Riesiges Robowabohu“ nur eine der weitläufigen Welten. Ihr seht auch Szenen auf den Disney- und Pixar-Welten von „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ , „Die Monster AG“, „Rapunzel – Neu verföhnt“ sowie Fluch der Karibik.

Kingdom Hearts III erscheint am 29.Januar 2019 für PS4 und Xbox One.