Kingdom Hearts III erhält einige herunterladbare Inhalte mit dem Titel „ReMind“. Square Enix machte die Ankündigung während einer Veranstaltung des Kingdom Hearts Orchesters heute in Hollywood. ReMind wird diesen Winter erscheinen.

Das lang erwartete Action-Rollenspiel wurde am 25. Januar für PlayStation 4 und Xbox One gestartet. In den ersten fünf Wochen wurden mehr als fünf Millionen Exemplare verkauft. Dieser DLC gibt Square Enix die Möglichkeit, mehr Geld mit Leuten zu verdienen, die das Spiel gekauft haben.

Im DLC übernehmen die Spieler die Kontrolle über Aqua, Roxas und Riku als spielbare Charaktere. Der Eidhüter, ein beliebtes Schlüsselschwert aus der Serie, kehrt ebenfalls zurück.

Square Enix erlaubte nicht, den Trailer des DLC zu filmen. Das Video wurde außerhalb des Konzerts nicht offiziell veröffentlicht – bis jetzt.