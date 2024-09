Kingdom Hearts 4: Der Anfang vom Ende einer legendären Saga

Es scheint, dass Kingdom Hearts 4 das Ende der langlaufenden Action-RPG-Serie einleiten wird. Seit der Veröffentlichung des ursprünglichen Kingdom Hearts im Jahr 2002 hat die Reihe zahlreiche Fortsetzungen und Spin-offs hervorgebracht, die alle Teil der komplexen und umfangreichen Lore des Franchise sind.

Mit dieser neuen Veröffentlichung könnte ein bedeutender Wendepunkt erreicht werden, da Regisseur Tetsuya Nomura erklärt hat, dass Kingdom Hearts 4 den Aufbau zum Ende der Serie einleiten wird. Anstatt weiterhin unendlich neue Spiele im Zusammenhang mit dem Franchise zu veröffentlichen, plant Nomura, die Handlung in eine neue Richtung zu lenken.

In einem Gespräch mit der japanischen Publikation Young Jump öffnete sich Nomura über die Ambitionen für Kingdom Hearts 4 und was die Fans erwarten können. Er betonte, dass KH4 als Neuanfang für das Franchise angesehen wird, was bedeutet, dass es eine zugängliche Einstiegsmöglichkeit für neue Fans bieten soll. Dieser Reset-Punkt könnte dazu beitragen, frischen Wind in die Serie zu bringen und gleichzeitig langjährigen Fans die Möglichkeit geben, sich mit der neuen Richtung zu identifizieren.

Nomura möchte die Serie abschließen

Darüber hinaus deutete Nomura an, dass der nächste Teil der Serie einen Handlungsbogen beginnen wird, den er beabsichtigt abzuschließen, bevor er in den Ruhestand geht. Obwohl er nicht verriet, wie viele weitere Spiele in der Hauptreihe von Kingdom Hearts er plant, gab er an, dass er das Gefühl hat, seine Karriere nähere sich dem Ende. „Wenn ich von Dingen ohne Träume spreche, habe ich nur noch ein paar Jahre bis zu meinem Ruhestand“, sagte Nomura. „Ich muss entscheiden, ob ich zuerst in den Ruhestand gehe oder die Serie beende. Ich mache Kingdom Hearts 4 mit der Absicht, eine Geschichte zu erzählen, die abgeschlossen wird.“

Momentan wissen wir nur sehr wenig über Kingdom Hearts 4. Das neueste Spiel der Saga wurde 2022 von Square Enix angekündigt, doch seitdem gab es keine weiteren Trailer oder Enthüllungen. Die Vorfreude auf das Spiel wächst, insbesondere da KH4 voraussichtlich das nächste große Spiel auf der Agenda von Square Enix sein wird, nachdem Final Fantasy 7 Rebirth Anfang 2024 veröffentlicht wurde.

Ob sich diese Erwartungen erfüllen werden, bleibt abzuwarten, doch die Hoffnung ist groß, dass wir vor Ende des Jahres weitere Informationen zu Kingdom Hearts 4 erhalten.