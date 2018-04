Laut einigen Aussagen einiger Synchronsprecher könnten zwei Charaktere, die Kingdom Hearts- Fans kennen, in Kingdom Hearts 3 zurückkehren. Diese beiden Charaktere sind Xigbar, der von James Patrick Stuart gesprochen wurde, und Luxord, der in früheren Spielen der Serie von Robin Atkin Downes gespielt wurde.

Stuart wurde auf Twitter gefragt, ob er für die bevorstehende Fortsetzung eine Stimme für Xigbar geschrieben habe, zu der seine Antwort erwartungsgemäß unverbindlich war – er sagte, dass er nichts sagen könne. Natürlich ist dies keineswegs eine Bestätigung dafür, dass er zurückkommt, um den Charakter zu porträtieren, aber es ist naheliegend, dass, wenn er es nicht wäre, er es einfach gerade abgelehnt hätte.

Jede Menge Hinweise für Xigbar und Luxord

Dann gibt es Robin Atkin Downes, der auch für sein Portrait von Kaz Miller in Metal Gear Solid und Travis Touchdown in No More Heroes bekannt ist, der im Februar einen Tweet schrieb, er habe angefangen an drei neuen Projekten zu arbeiten, von denen er ziemlich begeistert war. Obwohl er keine Details zu diesen Projekten angegeben hat, kann man davon ausgehen, dass mindestens zwei davon Kingdom Hearts 3 und Travis Strikes Again: No More Heroes sind. Auch dies ist jedoch keineswegs eine Bestätigung.

Kauftipp:

Kingdom Hearts III - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 69,99 bestellen

Kingdom Hearts 3 wird im Herbst/Winter 2018 für die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen. Es gibt noch kein bestimmtes Veröffentlichungsdatum, aber wir erwarten, dass sich dies auf der diesjährigen E3 ändern wird.

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!