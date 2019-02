Wie Square Enix mitteilt wurden in Deutschland mehr als 100.000 Exemplare von Kingdom Hearts 3 bisher verkauft. Das Action-Rollenspiel erschien am 25. Januar 2019.

In nur wenigen Tagen erreichte die lang ersehnte Fortsetzung die sechsstellige Verkaufszahl in Deutschland (Digital + Physisch). Somit bekommt Kingdom Hearts 3 von game, dem Verband der deutschen Games-Branche, den „Sales Award in Gold“.

Weltweit konnte sich der Titel über fünf Millionen Mal verkaufen und setzte damit einen neuen Rekord für das Franchise.

Kingdom Hearts 3 ist ab sofort für PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich.