Das liebevoll gepixelte Metroidvania Faeland sucht $29.000 (etwa 23.600€) via Kickstarter.

In Faeland werdet ihr Sam spielen. In einer Welt, in der Menschen ihre Königreiche seit Jahrhunderten gegen dunkle Mächte verteidigen, wird Sam Opfer eines Angriffs von Orks und Trollen. Diesen überlebend, entscheidet er sich, sich in das Abenteuer zu stürzen. Dabei lernt er bald, dass weit mehr als sein eigenes Schicksal auf seinen Schultern liegt.

Besonders interessant an der Kampagne ist, dass bereits $1 Spender Zugriff auf einen Prototypen erhalten werden. Damit kann jeder für sich entscheiden, ob einem das Spiel liegt und man vielleicht doch mehr investieren möchte. Denn die Vollversion gibt es ab $10.

Bisher ist nur ein Stretch Goal gesetzt, ein Character Creator bei $33.000. Weitere Ziele sollen Konsolenports für alle Current Gen Konsolen sein, wenn die Grundfinanzierung erreicht wird.

