“Justin Bieber”-Easter Egg in “The Last of Us” entdeckt!

Baby Baby Baby.

The Last of Us Part 1 - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Ein scharfsichtiger Spieler von The Last of Us entdeckt ein Justin Bieber bezogenes Easter Egg, das möglicherweise das seltsamste Detail im Spiel ist. Das Easter Egg selbst ist eine Zwei-in-Eins-Referenz, da es den Musiker und eine andere ikonische Spielreihe betrifft, die den Last of Us-Fans sehr vertraut sein sollte.

Es ist schwer, ein Spiel zu finden, das sowohl von Fans als auch von Kritikern mehr geliebt wird als The Last of Us. Der Erfolg von The Last of Us ist größtenteils auf die immersiven und interaktiven Storytelling-Elemente zurückzuführen, die es von anderen actionbasierten Titeln abheben.

Einige der beeindruckendsten Aspekte des Spiels sind der Aufbau der Spielwelt und die schauspielerische Leistung, wobei der Titel realistisches menschliches Drama perfekt mit zombiebasiertem Horror verbindet. Und gerade als die Fans dachten, sie wüssten alles über die Welt von The Last of Us, tauchte ein Easter Egg auf, mit dem niemand gerechnet hatte.

War Justin Bieber der Auslöser der Seuche in The Last of Us?

Der Reddit-Nutzer No_Rich5432 postete ein Bild von einer Zeitung im Spiel, die auf Justin Bieber Bezug nimmt. Auf dem Bild vergrößert der Spieler die Zeitung mit dem Scharfschützengewehr, um sie leichter lesen zu können. Die Zeitung trägt den Titel “The Daily Metro” und entwickelt die Welt von The Last of Us weiter, indem Schlagzeilen über Wasserknappheit und die Absage einer Autobahnreparatur erwähnt werden.

Das The Last of Us Easter Egg befindet sich oben auf der Zeitung mit einer Anzeige für “Uncharted 13”, in dem Justin Bieber als “Drake” mitspielt. Es ist unklar, ob das Bild unter dem Mann Beiber darstellen soll oder ob es einfach eine zufällige Grafik ist.

“Drake” bezieht sich auf Nathan Drake aus der Uncharted-Reihe, die ebenfalls von Naughty Dog entwickelt wurde, dem Studio, das The Last of Us entwickelt hat. Nathan Drake ist ein charismatischer, aber etwas rücksichtsloser Schatzjäger, der die Welt bereist, um historische Geheimnisse aufzudecken.

Es ist fair zu sagen, dass die meisten Menschen Justin Bieber nicht mit diesen Eigenschaften beschreiben würden. Die Tatsache, dass dies eine Anzeige für den 13. Teil der Uncharted-Reihe ist, könnte ein Insider-Witz sein, basierend auf der Anzahl der Fortsetzungen, die die Spielreihe erhalten hat.

Für Spieler, die dieses Easter Egg selbst sehen möchten, befindet es sich oben auf der Treppe im Gebäude, in dem Joel einschläft. Dies ist vor Joels und Ellies Flucht aus Pittsburgh im Verlauf der Geschichte. Es gibt auch zufällige Zeitungen in den verlassenen Städten und Dörfern im Spiel, sodass dieses Justin Bieber Easter Egg möglicherweise an mehreren Orten in The Last of Us gefunden werden kann.

The Last of Us Teil 1 ist jetzt für PC und PS5 erhältlich.