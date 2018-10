Square Enix veröffentlichte einen Story-Trailer zum kommenden Sandbox-Action-Game Just Cause 4.

Aus der Story…

Rico Radriguez ist ein Schurke aus der Agency und reist geradewegs in die südamerikanisch inspirierte Insel Solís, die die Wahrheit hinter dem Tod seines Vaters aufdecken will. Solís ist ein Ort, der von starken Stürmen und Tornados heimgesucht wird, in einem Zustand der Unruhe und am Rande des Krieges. Die rücksichtslose Black Hand Miliz, angeführt von der gefährlichen Gabriela, nutzt alles, um die Situation unter Kontrolle zu halten…

Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC.