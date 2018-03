Isla Nublar wird ab Juni von Gamern kontrolliert: „Theme Park“ mit Dinosaurier!

Anfang dieses Monats wurde bekannt, dass Jeff Goldblum die Rolle von „Dr. Ian Malcolm“ im Spiel spielen wird. Als Malcolm wird Goldblum Spieler durch „moralische Entscheidungen und taktische Entscheidungen“ führen, während du versuchst, deine eigene Jurassic World zu führen.

Das Spiel fordert die Spieler auf, Isla Nublar zu betreiben, indem ihr eure eigenen Attraktionen, Einschließungs- und Forschungseinrichtungen und neue Dinosaurier-Rassen für die Biotechnologie aufbaut.

Vorbesteller bekommen mehr Dinos!

Die digitale Deluxe-Edition von Jurassic World Evolution erscheint mit fünf zusätzlichen Tieren für den Park: Styracosaurus, Crichtonsaurus, Majungasaurus, Archaeornithomimus und Suchomimus. Vorbestellungen jeder Ausgabe des Spiels beinhalten eine plattformexklusive Helikopterhaut und Geländefahrzeughaut.

Jurassic World Evolution erscheint am 12. Juni digital für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine physische Veröffentlichung folgt am 3. Juli für PS4 und Xbox One. Das Spiel ist im PlayStation Store, Xbox Live und Steam vorbestellbar.