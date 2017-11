Jetzt ist es fix: Game of Thrones – Staffel 8 wird nicht 2018 veröffentlicht!

Disney ist eines der größten Unternehmen dieser Welt. Sie haben nicht nur ihre eigenen Immobilien in Form von Mickey Mouse & Co, sondern auch die Rechte an einem der größten „MoneyMakers“ in Hollywood: Marvel und Star Wars. Beides Garanten für volle Kinokassen, aber darum geht auch im Artikel.

Das Unternehmen mit den Mäuseohren „besetzt“ quasi im Sommer und Dezember die Kinos, fast wörtlich gemeint. In einem neuen Bericht von SlashFilm geben nun einige US-Kinos bekannt, dass sie aufgrund der extremen Bedingungen von Disney nicht „Star Wars: The Last Jedi“ vorführen werden.

Mehr Geld für Disney!

Zu diesen Bedingungen gehört die Tatsache, dass Disney 65% der Einnahmen aus dem Ticketverkauf erhält, den höchsten Prozentsatz, den je ein Hollywood-Studio verlangt hat. Falls ihr euch gefragt habt warum Cola und Pop-Corn im Kino so teuer ist und das Personal unauffindbar, jetzt habt ihr die Fakten! Sollte „Star Wars: The Last Jedi“ wider erwarten ein Kino-Flop sein, steigen die Kino-Betreiber auch schlecht aus. Normalerweise müssen Disney-Filme zwei Wochen im größten Auditorium ausgestrahlt werden, bei dem neuesten Star Wars-Ableger müssen es laut Auflage sogar vier Wochen sein.

Wenn ein Kino-Betreiber die Regeln von Disney ignoriert, aber immer noch The Last Jedi zeigt, wird es eine Strafe geben, um von dem Ticketpreis satte 70 Prozent einzutreiben. Mal sehen wer stärker ist und ob Disney nachgibt – oder die Kino-Betreiber.

Star Wars: The Last Jedi startet jedenfalls am 15. Dezember 2017 in den heimischen Kinos, in wievielen wird sich zeigen!

Was haltet ihr von dieser dreisten Masche von Disney? Oder ist das alles gerechtfertigt?

