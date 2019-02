Wenig überraschend führen die Verkaufscharts der Woche von 28. Januar bis 3. Februar 2019 die Titel Kingdom Hearts 3, Resident Evil 2 und Super Mario Bros. Ultimate in Japan an.

Doch zuvor ein kurzer Überblick über die Konsolen-Verkäufe im Land der aufgehenden Sonne. In dieser Woche (und in allen anderen bisher) führt der Nintendo Switch klar vor der PlayStation 4. So verkaufte sich die Hybrid-Konsole aus dem Haus Nintendo knapp 70.000 Mal vor der PS4 mit rund 26.000 verkaufen Konsolen. Im Jahresverleich steht es 471.000 zu 230.000 verkauften Konsolen für Nintendo.

Die Xbox One, welche traditionell keine Rolle in Japan spielt, konnte im gesamten Jahr bereits 519 Konsolen verkaufen. Damit liegt man mit einer satten Steigerung zum Vorjahr, indem nur 637 Konsolen von Microsoft verkauft wurden.

Hier eine Aufstellung der aktuell TOP 20 aus Japan:

01./01. [PS4] Kingdom Hearts III # (Square Enix) {2019.01.25} (¥8.800) – 91.019 / 701.096 (-85%)

02./02. [PS4] Resident Evil 2 # (Capcom) {2019.01.25} (¥7.800) – 51.339 / 304.186 (-80%)

03./03. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 45.879 / 358.748 (-21%)

04./04. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 35.217 / 2.799.969 (-8%)

05./08. [NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! # (Pokemon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) – 21.274 / 1.457.907 (+128%)

06./00. [PS4] Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World # (Koei Tecmo) {2019.01.31} (¥7.800) – 18.679 / NEW

07./06. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 12.181 / 996.084 (+2%)

08./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.710 / 2.108.522 (+8%)

09./05. [PS4] Ace Combat 7: Skies Unknown # (Bandai Namco Games) {2019.01.17} (¥7.600) – 11.444 / 239.322 (-55%)

10./09. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.250 / 590.289 (-4%)

11./00. [NSW] Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World # (Koei Tecmo) {2019.01.31} (¥7.800) – 8.046 / NEW

12./10. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.689 / 2.918.368 (+5%)

13./12. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 6.957 / 1.276.558 (+6%)

14./13. [PS4] Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX \ Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX > (Square Enix) {2017.03.09} (¥6.800) – 6.023 / 235.306 (-1%)

15./11. [NSW] Dragon Quest Builders 2 (Square Enix) {2018.12.20} (¥7.800) – 5.814 / 223.424 (-18%)

16./00. [PSV] Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World # (Koei Tecmo) {2019.01.31} (¥6.800) – 4.589 / NEW

17./00. [NSW] Dragon Marked For Death # (Inti Creates) {2019.01.31} (¥5.537) – 4.492 / NEW

18./00. [NSW] Fate/Extella: The Umbral Star Link (Marvelous) {2019.01.31} (¥7.980) – 4.134 / NEW

19./00. [PS4] Robotics;Notes Dash (5pb.) {2019.01.31} (¥7.800) – 3.943 / NEW

20./17. [NSW] Fitness Boxing (Imagineer) {2018.12.20} (¥5.800) – 3.613 / 23.332 (-13%)

