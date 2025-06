Ist Zocken heutzutage ein Luxus? Manchmal fühlt es sich so an – aber das muss nicht sein!

Noch nie waren Videospiele so aufregend wie heute – und so teuer … Mit Preisen von bis zu 70 € für das Basisspiel allein, unverzichtbaren Abo-Diensten und In-Game-Käufen, kann man leicht das Gefühl bekommen, dass sich das Zocken zu einem Luxus-Hobby entwickelt. Aber die Sache ist die: Du musst nicht den vollen Preis zahlen, um die besten Spiele und Inhalte zu genießen.

Digitale Marktplätze wie Eneba bieten eine clevere Möglichkeit, Spiele, Abonnements und Ingame-Währung günstiger zu kaufen. Wenn du es leid bist, zu viel Geld auszugeben, erklären wir dir hier, wie du mehr spielen und gleichzeitig weniger bezahlen kannst.

Spiele werden immer teurer, aber du musst nicht den vollen Preis bezahlen

Neuerscheinungen haben saftige Preise, und auch ältere Titel werden nicht so schnell billiger, wie du es gerne hättest. Wenn du direkt bei offiziellen Händlern kaufst, gibst du wahrscheinlich mehr aus, als du musst.

Auf digitalen Marktplätzen werden Game Keys zu reduzierten Preisen angeboten, manchmal sogar am Tag der Veröffentlichung. Anstatt monatelang auf einen Ausverkauf zu warten, kannst du dir die neuesten AAA-Titel wie Monster Hunter Wilds oder Kingdom Come: Deliverance II für viel weniger Geld ergattern. Auch Erweiterungen und DLCs sind zu niedrigeren Preisen erhältlich, so dass du dich nicht entscheiden musst, welche zusätzlichen Inhalte du dir leisten kannst.

Spiele Abonnements müssen kein Vermögen kosten

Abo-Dienste sind zu einem wichtigen Bestandteil des Spielens geworden. Ob Online-Multiplayer, Zugang zu einer umfangreichen Spielesammlung oder monatliche Gratisspiele: Dienste wie Xbox Game Pass, PlayStation Plus und Nintendo Switch Online sind nahezu unverzichtbar. Aber den vollen Preis dafür zahlen? Lieber nicht.

Durch den Kauf von ermäßigten Geschenkkarten oder Codes auf digitalen Marktplätzen kannst du die gleichen Vorteile zu einem niedrigeren Preis erhalten. Ob du deine Mitgliedschaft um ein paar Monate verlängern oder dich für das ganze Jahr eindecken willst, du wirst weniger ausgeben, als wenn du direkt über die offiziellen Plattformen abonnierst.

In-Game-Währung und Extras ohne den Premium Preis

Zahlreiche Spiele basieren auf In-Game-Käufen, von Skins und Battle Passes bis hin zu Spielerpaketen und virtueller Währung. Wenn du Fortnite, EA Sports FC, NBA 2K, Call of Duty, PUBG oder Roblox spielst, hast du wahrscheinlich bereits Geld für Extras ausgegeben, um dein Spielerlebnis zu verbessern. Das Problem dabei? Wenn du direkt im Shop des Spiels kaufst, musst du oft den vollen Preis bezahlen.

Eine clevere Alternative sind digitale Marktplätze, auf denen du vergünstigte Geschenkkarten für die Plattform kaufst, auf der du spielst. V-Bucks, FC Points oder Robux: Wenn du eine ermäßigte Aufladung kaufst, bekommst du mehr Währung für weniger Geld. Das Ergebnis? Premium-Inhalte ohne unnötige Zusatzkosten.

Intelligenter spielen heißt weniger zahlen

Spielen sollte kein teurer Luxus sein, aber wenn du immer den vollen Preis im offiziellen Shop kaufst, gibst du mehr aus als nötig. Auf digitalen Marktplätzen wie Eneba bekommst du die gleichen Spiele, Abonnements und Ingame-Währung für einen Bruchteil des Preises.

Anstatt bei den Spielen, die du liebst, Abstriche zu machen, solltest du einfach cleverer einkaufen. Es gibt keinen Grund, mehr als nötig zu bezahlen, egal ob du ein Gelegenheitsspieler, ein Hardcore-Gamer oder einfach nur auf der Suche nach einem Geschenk für einen Freund bist. Wenn es eine Möglichkeit gibt, mehr zu spielen und dabei weniger auszugeben, warum solltest du sie nicht nutzen?