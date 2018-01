Ist das ein Bild zu Call of Duty WWII-DLC „The Resistance“?

Ob man das unterstützen kann oder möchte ist eine andere Frage…

Via Twitter äußerte sich „Internet-Berühmtheit“, IT-Girl und Hotel-Ketten-Erbin Paris Hilton zu einer Aufforderung an Nintendo (?) das 2005 erschienene Nintendogs (Nintendo DS) doch als Applikation für iOS/Android zu veröffentlichen! Benötigt hier jemand einen Chihuahua-Ersatz am Smartphone im Jahr 2018?

We need to get Nintendo Dogs as an app on the App Store! pic.twitter.com/nDmNrDVjFe

— Paris Hilton (@ParisHilton) 6. Januar 2018