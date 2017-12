Intro Scene zu Final Fantasy XV: Episode Ignis veröffentlicht

Die Zeremonie für die jährlichen PlayStation Awards im Grand Prince Hotel New Takanawa in Tokio war der erste öffentliche Auftritt des neuen President und CEO von Sony Interactive Entertainment, John (Tsuyoshi) Kodera.

Kodera stellte sich offiziell vor, obwohl er erwähnt hatte, dass er es nicht gewohnt ist einen Anzug zu tragen. Er sprach über seine Karriere bei Sony und dann bei Sony Computer Entertainment (jetzt Sony Interactive Entertainments), einschließlich der Erfahrung, die er kürzlich bei PlayStation Network gesammelt hat.

Kodera arbeitet nun seit 25 Jahren für Sony. 2013 wurde er zum President von Sony Network Entertainment ernannt und betreute Projekte wie den PlayStation Store, PlayStation Plus und PlayStation Now. Das Segment Network Services war in den letzten Jahren ein sehr wichtiger Umsatztreiber für PlayStation, was wahrscheinlich ein Hauptgrund dafür ist, dass er zum neuen CEO wurde.

Im letzten Jahr wurde Kodera zum Vice President von SIE befördert und arbeitete mit Andrew House (dem damaligen CEO) an der Gesamtleitung des Game- und Network Services-Geschäfts einschließlich Produktentwicklung, Geschäftsstrategie und System- und Netzwerktechnik.

Während seiner Rede dankte er den Fans für die Unterstützung und sagte, dass er hofft, dass Sony in der Lage sein wird, eine Plattform für viele Benutzer bereit stellen zu können.