Insider Gerüchte zu PS VR2: Release Zeitraum und mehr

Ein Twitter User mit dem Namen Ming-Chi Kuo bezieht sich bei seinen Aussagen auf Recherche. So hat er wohl die einzelnen Produktionsfirmen der unterschiedlichen Komponenten recherchiert um uns mitzuteilen, wann wir mit dem neuen Headset rechnen können und was dies zu bieten haben wird. Diese Insider Gerüchte zur PS VR2 lassen auf einen Start im kommenden Frühjahr schließen und dieser Start soll groß werden.

My latest supply chain check suggests that the assembler and several component providers of PS VR2 will start mass production with about 1.5M units shipments in 2H22. Sony may launch it in 1Q23, depending on the development schedule of PS VR2 game titles. pic.twitter.com/NIqFgg4Kjl

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 30, 2022