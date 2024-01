Indiana Jones-Spiel: Anscheinend ist der Name durchgesickert (und wenig spannend)

Wie lautet der Name des kommenden Indiana Jones-Spiels von Bethesda? Nun, der Name dürfte um eine Woche früher bekannt geworden sein, als es Xbox vorhatte: Indiana Jones and the Great Circle. Klingt wenig spannend? Finde ich auch!

Ein fesselnder Titel ist wichtig für ein episches Abenteuer. “Temple of Doom” oder “Raiders of the Lost Ark” erwecken sofort Intrige. Doch der neue Titel klingt eher gewöhnlich. Entdeckungen von “Kurakasis” deuten darauf hin, dass Lucasfilm, die Produktionsfirma von George Lucas, den Titel bereits im Juli 2022 markenrechtlich geschützt hat.

Indiana Jones-Spiel: Was ist bisher durchgesickert?

Der Titel unterstützt mobiles Spielen, was auf das Xbox Game Pass-Streaming auf iOS- und Android-Geräten hindeutet – wie TheLoadOut.com berichtet. Du könntest Indy also überall hin mitnehmen, wie viele andere Spiele im Xbox Game Pass auch. Aber bevor wir vorpreschen, sollte erwähnt werden, dass der Anmelder niemand Geringeres als Lucasfilm ist – die Firma von George Lucas, dem Schöpfer von Indiana Jones und einer anderen kleinen Sache namens Star Wars. Also dürfte am Titel durchaus etwas dran sein.

Bis zum Xbox Developer Direct-Showcase am 18. Januar bleiben Details und die Bestätigung des Titels noch Spekulation. Der Fokus liegt auf dem “Great Circle”, dessen Natur wir nicht genau kennen. Ein Spin-off-Roman namens “Indiana Jones and the Circle of Death” deutet auf mysteriöse Druiden bei Stonehenge hin, aber das bleibt abzuwarten.

Im einzigen Trailer erfahren wir, dass das Spiel 1937, ein Jahr nach dem ersten Film. “Raiders of the Lost Ark”, spielt. Ob der “Great Circle” ein Objekt oder eine Gruppe von Charakteren ist, bleibt unklar. Im Vergleich zu anderen Indy-Titeln wirkt es jedoch etwas schwach.

Ein Indiana Jones-Spiel ist derzeit bei Bethesda in Arbeit, ob der Name tatsächlich etwas mit dem “Great Circle” zu tun hat, werden wir wohl in einer Woche erfahren.