Icey erscheint auf der Switch

Icey erschien bereits im August auf der PlayStation 4. Fantablade verkündete nun, dass das Spiel auch auf der Nintendo Switch erscheinen soll.

Zudem wird es auf Limited Run Games eine limitierte Anzahl an Retail-Versionen des Spiels geben, sowohl für die Switch als auch für die PlayStation 4. Icey ist ein 2D-Side-Scroller und folgt der Geschichte des jungen Mädchen Icey. Während der Spieler dem Erzähler lauscht, lernt er die Welt kennen in der sie sich bewegt. Durch die Erzählungen wird der Spieler immer wieder in eine bestimmte Richtung gedrängt, doch ist es auch der richtige Weg? Leistet man dem tyrannischen Anweisungen folge oder widersetzt man sich ihm?