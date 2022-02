Huawei Matepad Pro Test

Huawei Matepad Pro - (C) Huawei

Dank enormer technologischer Fortschritte sind Tablets leistungsfähiger und Tablet-Computer als je zuvor. Huawei Smart Office Beförderung, das Huawei Matepad Pro ist ein schlankes, leichtes Gerät mit unglaublichen Funktionen, die Ihnen das Leben erleichtern werden. Es ist perfekt für jemanden, der von älteren Modellen aufrüsten möchte oder etwas anderes als der durchschnittliche Kunde in Ihrem örtlichen Elektronikgeschäft kaufen möchte. Dank seines schönen Designs und seiner Leistung wird es überall Aufmerksamkeit erregen. Lesen Sie, welche Vorteile heute beim Kauf eines Tablets Standard sind.

Entwurf

Das Tablet ist elegant und dünn, mit einer robusten Konstruktion, die perfekt in Ihre Hände passt. Die schmalen Rahmen des Geräts bieten ein hervorragendes Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis und verhindern gleichzeitig ein versehentliches Eindringen bei der Verwendung des Stifts oder der Finger. Zwei dieser Tablets passen bei Bedarf problemlos in Ihren Rucksack, sodass sie auch super tragbar sind.

Advertisment

Das 10,8-Zoll-Display dieses Tablets hat ein einzigartiges Design, dank dessen es ein Top-Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 90 % hat, das das iPad Pro (82 %) und das neueste Tab S6 von Samsung übertrifft. Mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln kann der Bildschirm nicht mit einigen der anderen High-End-Displays auf dem heutigen Markt mithalten, aber zum Arbeiten und Spielen reicht es aus.

Das Matepad Pro wird mit einem M-Stift geliefert, mit dem Sie schnell Notizen und Zeichnungen schreiben können, der jedoch nicht so raffiniert oder intuitiv ist wie ein Apple-Stift oder ein Samsung S Pen. Es gibt auch eine Lederhülle für die Tastatur, die auf beiden Seiten magnetische Reißverschlüsse hat, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Sie etwas verlieren, wenn Sie Ihr Tablet zur Schule oder Arbeit mitnehmen.

Leistung

Das Matepad Pro von Huawei ist das perfekte Gerät für Geschäftsanwender und Profis. Sein leistungsstarker Kirin 990-Prozessor sorgt für eine reibungslose Leistung, während seine Mali-G76-GPU mit 16 Kernen für atemberaubende Grafiken sorgt. Mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher bewältigt das MatePad Pro selbst die anspruchsvollsten Aufgaben.

Anspruchsvolle Anwendungen und grafikintensive Spiele bewältigt das Tablet problemlos. Multitasking auf einem geteilten Bildschirm läuft flüssig und außerdem konnten wir keine Probleme beim Spielen mit den höchsten Einstellungen für diese Art von Anwendungen oder Spieleplattformen feststellen. Das Umschalten zwischen Anwendungen ist ebenfalls nahtlos; Während dieser Zeit gibt es keine Verzögerungen bei der Bewegung, wodurch Ihr Gerät komfortabler zu bedienen ist als je zuvor.

Batterielebensdauer

Der Akku des Matepad hält bei intensiver Nutzung bis zu zwei Tage, sodass Sie das Tablet ein- bis zweimal pro Woche aufladen können. Sie können jeden Tag stundenlang Videos streamen und hier und da abspielen. Macht nichts, denn in diesem Gerät ist noch genug übrig. Sie werden all diese langen Flüge genießen, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihnen der Saft ausgeht.

Matepad Pro beinhaltet auch kabelloses Rückwärtsladen. Das bedeutet, dass es als Backup-Stromquelle für Ihre kleineren Geräte wie Smartphones und MP4-Player zur Verfügung steht. Es ist nicht praktisch, ein Tablet als externen Akku zu verwenden, aber es kann ein wenig zusätzlichen Saft für Telefone oder Tablets liefern, wenn Sie ausgehen.

Kamera

Das Matepad Pro verfügt über eine 13-MP-Rückkamera und eine 8-MP-Frontlinse für Selfies und Videokonferenzen. Die matepad pro Kameras sind in der Lage, ohne Zugriff auf Ihr Smartphone anständige Fotos zu machen, da sie Blitzunterstützung und Phasenfokus beim Fotografieren bieten. Es gibt auch eine Null-Licht-Belichtungsoption, die besser bei schlechten Lichtverhältnissen verwendet wird, damit Sie Bilder in guter Qualität aufnehmen können.

Fazit

Insgesamt verfügt das Huawei Matepad Pro über einen leistungsstarken Prozessor und viel RAM, sodass Sie Tausende verschiedener Apps herunterladen können, aber Sie können Einschränkungen festlegen, damit bestimmte Informationen nicht von Kindern oder Kollegen bei der Arbeit abgerufen werden können. Wenn Sie günstige Huawei tablet günstig kaufen möchten, ist das Huawei Matepad Pro eine großartige Option für den täglichen Gebrauch. Es ist dünn und leicht, um es zu transportieren, während es eine vernünftige Bildschirmgröße beibehält.