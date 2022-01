HUAWEI MateBook X Pro 2021 im Test

HUAWEI MateBook X Pro 2021 - Bildquelle: Huawei

Das Matebook X Pro von Huawei ist das Flaggschiff-Modell von 2021, das an der Spitze seiner superdünnen und leichten Reihe von Premium-Laptop-Angeboten steht. Als verbessertes Upgrade gegenüber früheren Varianten ist das HUAWEI MateBook X Pro ein solider Konkurrent unter den High-End-Laptops, da es die meisten von ihnen mit seinem unverwechselbaren Premium-Design und seinen skurrilen Farben in den Schatten stellt. Obwohl sein erstes Modell vor einigen Jahren die Messlatte für Nachfolger ziemlich hoch gelegt hat, erfüllt das HUAWEI MateBook X Pro die Erwartungen teilweise und übertrifft sie in einigen Bereichen sogar. Eine der auffälligsten Eigenschaften des HUAWEI MateBook X Pro ist sein erstklassiges Design.

Premium-Design

Das HUAWEI MateBook X Pro ist mit seinem Premium-Design der Kurve weit voraus und hebt es von seiner Konkurrenz ab. Mit fesselnd lebendigen Farben sticht das HUAWEI MateBook X Pro aus der Masse schlichter und stumpfer Gadgets heraus. Das HUAWEI MateBook X Pro ist entweder in Emerald Green oder Space Grey erhältlich und bietet einen erfrischenden Anblick im Vergleich zu den hauptsächlich schwarzen, silbernen und weißen Produkten, die auf dem Markt angeboten werden.

Durch ein angenehm dünnes und leichtes Design wiegt das HUAWEI MateBook X Pro etwa 1,33 kg und misst 14,6 mm in der Höhe, 304 mm in der Breite und 217 mm in der Tiefe. Das leichte Design und die schlanken Abmessungen machen den Laptop sehr portabel und einfach in einer Tasche zu transportieren. Die solide Beschichtungsqualität des gesamten Laptops stellt sicher, dass er nicht leicht zerkratzt, aber die Entscheidung für eine langlebige Laptophülle ist am besten für vorbeugende Maßnahmen gegen Schäden. Die Verarbeitungsqualität des HUAWEI MateBook X Pro erweist sich durch das Aluminiumgehäuse als äußerst langlebig, was auf sehr wenig bis gar keine Biegung hinweist. In den Netzschalter integriert ist ein Fingerabdrucksensor, der beeindruckend reaktive und zuverlässige Interaktionen ermöglicht.

Mit einem 13,9-Zoll-Bildschirm mit einer Bildschirmauflösung von 3000 x 2000p bietet das HUAWEI MateBook X Pro detaillierte Grafiken und erstaunlich schmale Einfassungen, um das Beste aus dem wunderschönen Display herauszuholen. Mit einem Seitenverhältnis von 3:2 gibt das Display beeindruckend scharfe und klar definierte Bilder aus, die das Betrachten von Inhalten wie Filmen oder Medien noch angenehmer machen. Ein hervorragendes Display, das unterwegs leicht verfügbar und tragbar ist, erweist sich als äußerst effizient, insbesondere für diejenigen, die viel reisen und sich bewegen.

Das Display wird nur noch besser mit einer äußerst reaktionsschnellen Touchscreen-Funktion, die die Funktionalität und das bereits hochwertige Design erheblich erweitert. Durch die Touchscreen-Fähigkeiten kann das HUAWEI MateBook X Pro für mehrere nützliche Interaktionen verwendet werden, die die Navigation und Bedienung für ein hocheffizientes Benutzererlebnis erleichtern. Die glänzende Oberfläche des Displays ermöglicht nahtlos reagierende Touchscreen-Interaktionen, kann jedoch zu auffälligen Fingerabdrücken auf dem Bildschirm führen, die scheinbar unvermeidlich sind, unabhängig davon, wie sauber Ihre Hände sind. Mit einer Spitzenhelligkeit von 450 Nits kann das HUAWEI MateBook X Pro in den meisten Umgebungen ziemlich hell und anständig werden, aber nicht hell genug für eine einfache Anzeige unter besonders hellen Bedingungen wie direkt unter der Sonne.

Klaviatur

Die Tastatur zeigt sich dem Premium-Design entsprechend und gehört bei den meisten High-End-Laptops mit Abstand zu den besseren Tastaturen. Mit gerade genug Tastenhub und einem gleichmäßig verteilten Tastaturlayout sind die Tasten so konzipiert, dass sie den Komfort beim Tippen in nahezu jeder Handposition maximieren. Taktiles Feedback auf dem HUAWEI MateBook X Pro bietet ein zufriedenstellendes „Klicken“ und ein allgemein angenehmes Tipperlebnis, das zu den besten Laptop-Angeboten gehört. Trotz eines so schlanken Gehäuses und leichten Designs erweist sich das Tippen auf der Tastatur als robust und solide. Das ergonomische Tastaturdesign verfügt über eine subtile Hintergrundbeleuchtung, die sich hervorragend zum Tippen bei Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen eignet.

Zur ergonomischen Tastatur gehört das ergonomische „Free Touch“-Trackpad. Das 4,5 x 3 Zoll große Trackpad ist eine deutliche Verbesserung gegenüber seinen Vorgängermodellen und bietet mehr haptisches Feedback und mehr Reibung. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass sich das Trackpad während der Verwendung durch zusätzliche Reibung beim Ziehen kontrollierter anfühlt und die Klicks genauer registriert werden, sodass Sie nicht versehentlich klicken, wenn Sie ziehen wollten.

Leistung

Das HUAWEI MateBook X Pro wird von einer Intel Iris X für Grafik angetrieben und kann entweder mit einem Intel Core i7-1165G7 Prozessor der 11. Generation mit 16 GB Speicher oder einem Intel Core i5-1135G 7 Prozessor der 11. Generation mit 8 GB Speicher geliefert werden. Diese Spezifikationen mögen im Vergleich zu seinen High-End-Laptop-Konkurrenten etwas fehlen, aber das HUAWEI MateBook X Pro bietet mehr als genug Leistung und Leistung, um produktive und arbeitsbezogene Aufgaben schnell zu erledigen.

Die Intel Iris X-Grafik erhöht die Leistung für Bildwiedergabe und Grafik, wodurch sie mehr als kompetent für die Bewältigung täglicher Aufgaben ist, darunter hauptsächlich Produktivitätsarbeiten und einige leichte Bearbeitungen. Diese Spezifikationen reichen möglicherweise nicht aus, um Triple-A-Spiele mit anständigen Frameraten zu spielen, können aber einige FPS- und Indie-Spiele mit niedrigen Anforderungen bei soliden Frames mit einigen verwässerten Einstellungen ausführen.

Fazit

Zum größten Teil übertrifft das HUAWEI MateBook X Pro die Konkurrenz in puncto Stil mit seinem Premium-Stil, den superdünnen Abmessungen und dem leichten Design. Kombinieren Sie das wunderschöne Premium-Design mit seinen zahlreichen praktischen Funktionen und praktischen Funktionen, und das Ergebnis ist ein effizientes Laptop-Kraftpaket, das sich perfekt für die produktive Erledigung Ihrer Arbeit und das Anzeigen von Inhalten eignet. Trotz seines Mangels an Leistung für umfangreiche Bearbeitungen und Spiele ist dieser Laptop mehr als in der Lage, alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Wenn Sie nach den besten Angebote Laptop für maximale Produktivität und gelegentliche Nutzung zu Hause, im Büro oder auf Reisen suchen, dann ist das HUAWEI MateBook X Pro eine großartige Option.