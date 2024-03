House Flipper 2: Konsolen-Release nach hinten verschoben

Besitzer der PlayStation 5 und Xbox Series X/S müssen sich noch etwas gedulden, bis sie House Flipper 2 spielen können. Der Entwickler des Spiels hat bekannt gegeben, dass die kommenden Konsolenportierungen verschoben wurden. Ursprünglich sollte der gemütliche Bausimulator im März dieses Jahres auf den Systemen der aktuellen Generation von Sony und Microsoft erscheinen.

Im vergangenen Dezember veröffentlichte Entwickler Empyrean House Flipper 2 als Nachfolger des beliebten House Flipper auf dem PC. Im Vergleich zum Vorgänger von 2018 bietet das Spiel ein verbessertes Spielerlebnis mit besserer Grafik und mehr kreativer Freiheit. Der Titel basiert auf der Unity-Engine und wurde von Frozen District mitentwickelt. Ursprünglich sollte das Spiel am 21. März auf Konsolen erscheinen, dieser Termin wurde jedoch verschoben, um den Entwicklern mehr Zeit für den Feinschliff zu geben.

Frozen District hat in einem kürzlich veröffentlichten Trailer bekannt gegeben, dass die Portierungen von House Flipper 2 für PS5 und Xbox Series X/S am 10. April erscheinen werden. Der Entwickler erklärte, dass dies getan wurde, um sicherzustellen, dass die Konsolenversionen des Spiels vollständig mit der PC-Version übereinstimmen. Frozen District gab auch bekannt, dass der Zertifizierungsprozess für die Konsolenreleases von House Flipper 2 länger als geplant gedauert hat. In der Vergangenheit haben solche Probleme bereits Auswirkungen auf Releases gehabt. Zum Beispiel wurde der Start der Xbox-Series-X/S-Versionen von Ark: Survival Ascended aufgrund einer unerwarteten Verzögerung im Zertifizierungsprozess leicht verzögert.

House Flipper erscheint erst im April für Konsole

Langwierige Zertifizierungen können dazu führen, dass PC- und Konsolenversionen von Spielen unterschiedliche Funktionen aufweisen. Die Unterschiede zwischen den Steam- und Xbox-Versionen von Palworld wurden einmal darauf zurückgeführt, dass die Updates für letztere durch den Zertifizierungsprozess von Microsoft aufgehalten wurden.

Frozen District gibt bekannt, dass House Flipper 2 aufgrund von Konsolenverschiebungen weiter verfeinert und optimiert werden kann, um ein bestmögliches Spielerlebnis auf allen Plattformen zu gewährleisten. Das Spiel hat kürzlich ein geplantes Frühjahrs-Update erhalten, das Änderungen am speziellen Sandbox-Modus des Titels vornahm. Dieser Modus ermöglicht es den Spielern, Häuser von Grund aufzubauen.

Es ist unklar, ob sich die Verzögerung der PS5- und Xbox-Series-X/S-Versionen von House Flipper 2 auf die übrigen Entwicklungen auswirken wird. Auf der Roadmap des Studios für das Spiel war ein kostenloses Content-Update für das ursprüngliche House Flipper geplant. Dieser Titel wird immer noch als eines der besten Lebenssimulationsspiele gefeiert.

Worum geht es im Spiel?

House Flipper 2 ist ein aktuelles Simulationsspiel, das am 14. Dezember 2023 erstmals auf der Plattform Steam veröffentlicht wurde. In diesem Spiel kannst du heruntergekommene Häuser kaufen und renovieren oder sogar neue Häuser von Grund auf selbst bauen. Es führt neue Mechaniken ein und verbessert die aus dem Originalspiel bekannten. Mit Werkzeugen wie dem vertrauten Hammer, der zuverlässigen Farbrolle und dem robusten Mopp kannst du deine Kreativität im Sandbox-Modus grenzenlos entfalten, um reale Gebäude nachzubauen oder Projekte aus deiner Vorstellung Schritt für Schritt zu gestalten.