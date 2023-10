Horrorspiel Go Home Annie wird vom SCP-Franchise inspiriert

Ein neues Game, welches im SCP-Universum spielen wird!

Go Home Annie (c) Misfit Village

Publisher Nordcurrent Labs und Entwickler Misfit Village haben das SCP-inspirierte First-Person-Horror-Ermittlungsspiel Go Home Annie angekündigt. Es wird im Jahr 2024 für nicht näher bezeichnete Konsolen und PC über Steam, Epic Games Store und GOG erscheinen.

Du schlüpfst in die Rolle von Annie, einer einfachen Angestellten der SCP Foundation, die anomale Wesen sichern und eindämmen um die Öffentlichkeit zu schützen.

Warum hat eine Organisation mit dem Motto “Sichern, eindämmen, schützen” eine Abteilung für die Replikation gefährlicher paranormaler Ereignisse und anomaler Wesenheiten geschaffen? Warum werden Sie damit beauftragt, immer wieder dieselben Replikate zu testen, deren Ergebnis sich scheinbar nie ändert? Ergreife drastische Maßnahmen, um deine wahre Bestimmung aufzudecken und den Lauf des Schicksals zu ändern.

“Wir sind große Fans der Crowdsourced Fiction, die die SCP Foundation im Laufe der Jahre hervorgebracht hat, und wir wollten unseren eigenen Beitrag in Form eines Spiels leisten”, so Misfit Village Creative Director Mladen Bosnjak in einer Pressemitteilung. “Aber keine Sorge, wenn du mit der SCP-Fiction nicht vertraut bist, denn Go Home Annie bietet ein eigenständiges Horror-Abenteuer, das jedem Horrorfan die Nackenhaare aufstellen wird!”

Andrius Mackevicius, Head of Publishing bei Nordcurrent Labs, fügte hinzu: “Wir waren sofort begeistert von Go Home Annies schierer Vorstellungskraft und Umsetzung. Uns war sofort klar, dass die verrückten Genies von Misfit Village ein ausgeprägtes Verständnis von Horror und eine originelle Interpretation des Genres haben, die voller Überraschungen, Elan und kreativer Energie ist.”