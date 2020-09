Haunted: Horror-Multiplayer von deutschem Studio angekündigt

Müsste ich Knives Out in zwei Sätzen zusammenfassen, so wäre dies glaube ich am besten getan, mit einer hochkarätig besetzten Produktion die große Namen wie Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Daniel Craig und auch Chris Evans zeigt. Die es schafft den Zuseher in das Krimi Geschehen zu verwickeln, zu fesseln und doch letztlich hinters Licht…