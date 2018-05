Unter dem Namen Happy Birthdays veröffentlicht Nippon Ichi Software die Göttersimulation von Harvest Moon Schöpfer Yasuhiro Wada auf der Switch!

Ursprünglich erschien es bereits letztes Jahr für PS4 und PC unter dem Namen Birthdays the Beginning. Die Göttersimulation bietet euch die Möglichkeit eigene, auf Kuben basierende, Welten zu kreieren und diese anschließend zu bevölkern. Dabei kann der Spieler sowohl Terrain als auch das Klima beeinflussen, wodurch sich das Ökosystem verändert. Ähnlich wie bei Spore findet hierbei ein evolutionärer Prozess statt und die Spezies entwickeln sich stets weiter.

Das Spiel erhielt damals gemischte Reviews und Nippon Ichi Software kündigte infolgedessen Updates an, die die Switch Version bereits beinhalten soll. Man darf also gespannt sein, was sich seither getan hat.

Das Spiel wird am 5. Juni veröffentlicht, die Demo könnt ihr seit heute aus dem Switch eShop downloaden.