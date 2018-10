Wie Microsoft angekündigt hat wurde die „Orange Box“, also Portal, Left 4 Dead, Left 4 Dead 2 sowie Half-Life 2, 4K-fähig gemacht und unterstützen nun alle Verbesserungen der Xbox One X.

Die Orange Box, die 2007 auf der Xbox 360 veröffentlicht wurde und im letzten Jahr die Abwärtskompatibilität der Xbox One erhielt, ist ein absurd großes Paket! Mit den Klassikern Half Life 2, inklusive beider Episoden, Team Fortress 2, beiden Left 4 Dead-Games sowie Portal.

Mit der originalen Xbox 360-Kopie der Orange Box kann man also Half-Life 2 und Co in 4K auf der Xbox One X genießen. Die Sammlung sollte jeder Shooter-Fan daheim haben! Nostalgie in 4K, was will man mehr?

