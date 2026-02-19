.hack//Z.E.R.O. angekündigt: CyberConnect2 startet die Kultserie neu

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

CyberConnect2 hat mit .hack//Z.E.R.O. ein neues Action RPG der traditionsreichen Reihe angekündigt. Das Projekt befand sich laut Studioangaben rund zehn Jahre in Planung. Erstmals wird ein Haupttitel der Serie vollständig eigenständig umgesetzt. Mit Genehmigung von Bandai Namco Entertainment übernimmt CyberConnect2 Planung, Entwicklung und Veröffentlichung im Self Publishing. Konkrete Plattformen und ein Release Termin stehen noch aus.

Die Entscheidung markiert einen Bruch mit der bisherigen Struktur. Seit dem Debüt von .hack//Infection im Jahr 2002 wurde die Reihe zwar von CyberConnect2 entwickelt, jedoch von Bandai Namco vertrieben. Mit .hack//Z.E.R.O. liegt nun erstmals die volle kreative und wirtschaftliche Kontrolle beim Studio selbst.

Ein Neuanfang für The World

Laut CEO Hiroshi Matsuyama steht der Titel Z.E.R.O. sinnbildlich für einen Neustart der Marke bei Null. Inhaltlich gibt es keine Verbindung zur Light Novel .hack//ZERO von Michiko Yokote. Stattdessen spielt die Handlung rund zehn Jahre in der Zukunft und rückt erneut das fiktive MMORPG The World in den Mittelpunkt.

Die Serie war stets für ihre Dualität bekannt. Reale Schicksale und virtuelle Ereignisse griffen ineinander. Auch Z.E.R.O. setzt auf diesen Kontrast, will den Fokus jedoch stärker auf persönliche Dramen in der echten Welt legen. Frühere Teile stellten reale Ereignisse oft nur über E Mails oder simulierte Browser dar. Diese Einschränkungen sollen nun wegfallen. Das neue Projekt verspricht eine umfassendere Inszenierung beider Ebenen.

Das monochrome Teaser Visual unterstreicht laut Entwickler die Gegensätze zwischen öffentlicher Persona und inneren Gefühlen sowie zwischen Realität und Spielwelt. Der erste Trailer, produziert von Kamikaze Douga, zeigt allerdings noch kein Gameplay Material.

Musik, Team und neue Ambitionen

Für die musikalische Untermalung zeichnet der weltbekannte Geiger Taro Hakase verantwortlich. Seine Kompositionen sollen die emotionale Ausrichtung des Projekts prägen. Zum Kernteam gehören außerdem Charakterdesigner Seiichiro Hosokawa, Creative Director Hiroto Niizato und Sound Komponistin Chikayo Fukuda.

Spielerisch wird .hack//Z.E.R.O. als RPG beschrieben, das zusätzlich Action und Adventure Elemente integriert. Konkrete Details zum Kampfsystem oder zur Struktur wurden noch nicht genannt. Klar ist jedoch, dass sowohl Veteranen der Reihe als auch Neueinsteiger angesprochen werden sollen.

Die .hack Serie gilt als Pionier im Cross Media Worldbuilding. Neben Spielen entstanden Anime, Romane, Manga und OVAs, die gemeinsam ein verzahntes Universum bildeten. Mit Z.E.R.O. steht die Marke nun vor einer Bewährungsprobe. Ohne Publisher im Hintergrund trägt CyberConnect2 das volle Risiko, erhält dafür aber maximale kreative Freiheit.

