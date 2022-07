Gwent: Rogue Mage – Singleplayer-Spiel für Witcher-Fans ab heute erhältlich

Gwent: Rogue Mage ist ein Singleplayer-Kartenspiel für Fans von The Witcher - (C) CD Projekt

Bereits Anfang dieses Jahres offenbarte das Spielemagazin IGN ein neues Spiel der The-Witcher-Macher. Damals trug es noch den geheimnisvollen Namen Project Golden Nekker und sollte eine gänzlich neue Gwent-Erfahrung schaffen. Heute ist das Singleplayer-Kartenspiel erschienen und heißt Gwent: Rogue Mage.

Es handelt sich um einen Mix aus Deck-Building-Spiel und Roguelike und ist eigentlich eine Gwent-Erweiterung, die aber abgekoppelt vom Multiplayer-Game erhältlich ist. Die Story setzt mehrere hundert Jahre vor Geralts Geburt an, ist also ein Prequel. Du schlüpfst in die Rolle des Magiers Alzur, der den allerersten Hexer erschaffen will.

Gwent: Rogue Mage – neu und doch vertraut

Wer Gwent in The Witcher 3 gespielt hat – und das dürften die meisten sein, weil man im Spiel ständig daran erinnert wird – dürfte mit Rogue Mage schnell warm werden. Gegenüber IGN schätzt CD Projekt RED, dass man „über 30 Stunden braucht, um alles im Spiel zu sammeln und zu erledigen“.

Da es sich auch um ein Roguelike handelt, sollen die Kämpfe kein Zuckerschlecken werden. Ihr könnt aber mit verschiedenen Schwierigkeitsmodifikatoren herumspielen und so den Schwierigkeitsgrad anpassen.

Anders als der Mehrspieler-Teil ist Gwent: Rogue Mage nicht kostenlos. Die Standard-Edition kostet auf dem PC 9,99 Euro und im Google Play Store sowie im Apple App Store 10,99 Euro. Die Deluxe-Edition, die den offiziellen Soundtrack, kosmetischen Gegenständen und andere Boni enthält, ist für 19,98 Euro erhältlich.