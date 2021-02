Guilty Gear-Strive – Open Beta im Februar

Guilty Gear-Strive

Bandai Namco Entertainment gibt bekannt, dass die Open Beta zu GUILTY GEAR -STRIVE- am 19. Februar um 04:00 Uhr bis zum 21. Februar um 15:00 Uhr auf PS4 und PS5 stattfindet. In der Open Beta können SpielerInnen 13 Charaktere kennenlernen, mit ihnen trainieren, gegen KI-gesteuerte Gegner kämpfen oder ihr Glück online gegen andere versuchen. Die Open Beta wird Cross-Play zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 unterstützen.

Anzahl Early Access ist beschränkt!

Außerdem wird eine Online-Plattform eröffnet, auf der sich SpielerInnen registrieren können, um bereits am 18. Februar ab 4:00 Uhr Zugang zur Open Beta zu haben. Die Registrierung kann hier vorgenommen werden, jedoch ist die Anzahl an Early Access Open-Beta-Codes begrenzt.

Cross-Play zwischen PS4 und PS5

Guility Gear-Strive wird mit verschiedenen Modi daherkommen. Egal ob alleine oder mit Freunden, es ist für jeden etwas dabei. Alleine stehen euch verschiedene Modi wie Tutorial, Arcade, Survival, Mission etc. zur Verfügung, wo ihr euch beweisen könnt. Auch habt ihr den Story-Mode wo ihr euch durch die Geschichte von Guilty Gear-Strive kämpfen könnt. Zu guter Letzt habt ihr natürlich auch den Online-Modus um Kämpfer überall auf der Welt zu finden. Als eines der ersten Spiele bietet Guilty Gear Strive Cross-Play zwischen PS4 und PS5 Spielern! Im Online Modus befindet ihr euch in einer Online-Lobby. Dort könnt ihr euren eigenen Avatar erstellen und andere Spieler finden und sie herausfordern.

Der Story-Mode ist ebenfalls super umfangreich. Ihr könnt euch im Film-Theater die gesamte Story wie einen Film ansehen. Neben einer Charakter-Bibliothek findet ihr euch eine chronologische Anordnung der Ereignisse über alle Teile. Weiters könnt ihr euch die Beziehungen der einzelnen Charaktere zueinander anschauen, um besser zu verstehen, wie die Verhältnisse und Beziehungen dieser untereinander sind.

Deluxe Edition Käufer bekommen früher Zugang

GUILTY GEAR -STRIVE- erscheint in der digitalen Standard Edition am 9. April 2021 für PS4, PS5 und PC. SpielerInnen, die die PS4-Version kaufen, können die PS5-Version kostenlos erhalten. Käufer der Deluxe Edition & Ultimate Edition erhalten bereits am 06. April 2021 Zugang zum Spiel. Am 14. April 2021 kommt die physische Standard Edition in den Handel.