Guild Wars 2: Secrets of the Obscure Key Art © ArenaNet

ArenaNet und NCSOFT haben die Spannung der Spielergemeinschaft weltweit gesteigert, indem sie heute die Veröffentlichung von “Guild Wars 2: Secrets of the Obscure” bekanntgaben, der vierten Erweiterung des beliebten MMORPGs Guild Wars 2.

Mit einem Fokus auf die Erweiterung der Spielwelt und der Einführung aufregender Gameplay-Features lädt diese neueste Erweiterung die Spieler*innen dazu ein, epische Abenteuer hoch über Tyria zu erleben. Im Mittelpunkt stehen die geheimnisvollen Legenden um den schwebenden Turm des Zauberers, der die Fantasie der Community seit über zwei Jahrzehnten beflügelt.

Guild Wars 2 : Secrets of the Obscure Erweiterung

Die Erweiterung “Secrets of the Obscure” ist ab sofort auf Steam und über die offizielle Website von Guild Wars 2 erhältlich. Spieler*innen, die sich für den Erwerb der Erweiterung entscheiden, erhalten sofortigen Zugriff auf zwei neue atemberaubende Karten: den Himmelswacht-Archipel und Amnytas. Darüber hinaus beinhaltet die Erweiterung zwei frische Angriffsmissionen, einen neu etablierten zentralen Knotenpunkt im mysteriösen Turm des Zauberers sowie zahlreiche innovative Gameplay-Elemente:

Fortgeschrittene Flug-Beherrschungen: In “Secrets of the Obscure” wird das Freischalten des beliebten Himmelsschuppen-Reittiers noch zugänglicher gemacht. Für Veteranen, die sowohl die Pfade der neuen Erweiterung als auch von “Path of Fire”, der zuvor veröffentlichten Erweiterung, bereist haben, warten zusätzliche Features für die Himmelsschuppen-Reittiere. Zwei der Himmelsschuppen-Beherrschungen aus “Secrets of the Obscure”, nämlich das Aufsteigen während des Kampfes und die Nutzung von Aufwinden, gelten auch für das Greif-Reittier.

Das Gewölbe des Zauberers: Ein neues Erfolgssystem für tägliche, wöchentliche und saisonale Herausforderungen im Spiel, das einzigartige Belohnungen wie Rüstungsteile, Waffen- und Reittier-Skins, Gold, legendäre Handwerksmaterialien und mehr bereithält.

Relikte: Dieser neue Ausrüstungsplatz dient nun als Heimat für eine vielfältige Auswahl an Boni von Runensets, die zuvor auf verschiedenen Runen verstreut waren. Dies ermöglicht eine individuellere Anpassung von besonderen Effekten und Werteboni für Charaktere.

Waffenmeister-Ausbildung: Spieler*innen können nun den Waffenmeister in sich entdecken, da jede der neun Klassen des Spiels Zugang zu Waffen erhält, die zuvor den Elite-Spezialisierungen vorbehalten waren. Dies eröffnet neue Gameplay- und Build-Optionen.

Das Herz des Obskuren: Dieses essentielle Werkzeug dient als Schlüssel zur Entfaltung der neuen Erweiterung. Durch die stetige Weiterentwicklung dieses mystischen Steins werden Spieler*innen befähigt, spezielle Türen und Belohnungstruhen zu öffnen, Unterstützungsgegenstände wie Generatoren für Ley-Linien und Aufwinde herzustellen und die Risse zu schließen, durch die die Kryptis in die Welt eindringen.

Die Käufer:innen von “Secrets of the Obscure” dürfen sich zudem über kostenfreie Zusatzinhalte in den kommenden Monaten bis ins Jahr 2024 hinein freuen. Diese umfassen weitere Waffenkenntnisse, eine dritte Karte, einen neuen “Fraktale der Nebel”-Kampf, herausfordernde Modi für die Angriffsmissionen und andere aufregende Belohnungen, darunter das allererste legendäre Rüstungsset, das durch PvE-Inhalte freigeschaltet werden kann.

Die packende neue Storylinie versetzt Spielerinnen in die Rolle von Verteidigerinnen und Entdeckerinnen des Unbekannten, die sich eilig darum bemühen, die Welt vor einer bislang unsichtbaren Bedrohung zu bewahren. Das Abenteuer beginnt mit einer waghalsigen Klettertour durch den Himmelswacht-Archipel, die erste der beiden neuen Karten, die in dieser Erweiterung enthüllt werden. Diese schwebenden Inseln hoch über Tyria werden von den Kryptis, einem dämonischen Volk finsterer Kreaturen, attackiert.

Durch Instabilitäten der Nebel dringen sie in die Welt ein und stellen den fragilen Frieden, den die Welt nach dem Sieg über die Alt-Drachen genießt, auf eine harte Probe. Die Spielerinnen werden daraufhin ins Reich der Dämonen vordringen, wo das Schicksal sowohl in ihren Händen als auch in den Händen ihrer geheimnisvollen neuen Verbündeten liegt.

“Secrets of the Obscure markiert einen aufregenden Moment für Guild Wars 2”, verkündet Josh Davis, der Game Director von Guild Wars 2. “Wir starten eine brandneue Handlungsebene, die unsere kreativen Grenzen auf unerwartete Weise ausdehnt. Mit der Enthüllung des monumentalen magischen Turms, der die Fantasie unserer Spielerinnen seit 18 Jahren beflügelt, stehen uns aufregende Zeiten bevor. Wir freuen uns darauf, sowohl unsere treuen Fans als auch die über 1 Million neuen Spielerinnen, die seit unserem Steam-Release im letzten Jahr zu uns gestoßen sind, auf dieses aufregende neue Kapitel des Spiels mitzunehmen.”