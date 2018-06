Die Rockstar-Games GTA: San Andreas, Midnight Club: Los Angeles und Table Tennis (alle u.a. für Xbox 360 erschienen) werden kommende Woche Abwärtskompatibel für Xbox One spielbar sein!

Genauer gesagt ab dem 7. Juni werden die Rockstar-Games abwärtskompatibel für Xbox One veröffentlicht. Sowohl die ursprüngliche Xbox-Version als auch die Xbox 360-Version von GTA: San Andreas sind abwärtskompatibel. Speichert von der ursprünglichen Xbox wird nicht übertragen, aber Besitzer des Spiels erhalten eine aktualisierte Xbox 360-Version.

Das originale Midnight Club: Los Angeles und die Complete Edition werden beide auf der Xbox One kompatibel sein. Am Donnerstag, 7. Juni, haben Besitzer von digitalen Spielen sofortigen Zugriff auf die Titel der Xbox One. Klicke einfach auf den „Ready to Install“ -Bereich und starte die Wiedergabe. Diejenigen, die an ihren Discs festgehalten haben, müssen sie nur in ihre Xbox One laden und das Spiel herunterladen.