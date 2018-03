Es gab schon Zeiten, da war man sich nicht sicher ob Vivendi den französischen Publisher UbiSoft über den Aktienmarkt übernimmt. Immerhin hatte Vivendi schon 27,3 Prozent inne.

Nun kommt aber alles anders. Wie Ubisoft per Pressemitteilung mtiteilt, gehen die Anteile von Vivendi unter anderem an den chinesischen Riesen-Publisher Tencent (u.a. PUBG Mobile, Clash of Clans, Fortnite, League of Legends) sowie zurück an Guillemot Brothers SE.

Tencent wird auch langfristig als strategischer Partner für die Distribution am asiatischen/chinesischen Markt für Ubisoft-Games gehandelt, welche den Zugang zu 500 Millionen potenziellen neuen Gamern für Ubisoft-Produkte bringen. Die Aktie von UbiSoft hält sich seit der Meldung weiter an den Maximalwerten der letzten Wochen.