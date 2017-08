Games PC-Games Playstation Xbox Großartig: Rocket League erreicht 34 Millionen Gamer 3/08/2017 @ 20:30

Wie Entwickler Psyponix bekannt gegeben hat, hat das Ball-Action-Game Rocket League mittlerweile 34 Millionen Gamer weltweit erreicht.

Rocket League startete am 7. Juli 2015 in Europa und den USA für Playstation 4 und PC (Steam). Die Xbox One-Version folge letztes Jahr am 17. Februar und eine Nintendo Switch-Version ist in Arbeit.

ÜBER "Markus" Markus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet gab. Außerdem ist er ein leidenschaftlicher Heimwerker und Fan von Game of Thrones.