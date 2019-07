Share on Facebook

Codemasters hat eine Verzögerung für GRID angekündigt, den neuesten Titel in der Race Driver: Grid-Serie. Ursprünglich für September geplant, wird der Renntitel am 11. Oktober für Xbox One, PS4 und PC erscheinen.

Es wurde kein spezieller Grund für die Verzögerung angegeben, aber das Entwicklerteam verspricht bald mehr Details und Gameplay. Wir können in den nächsten Tagen auch mit einigen wichtigen Neuigkeiten rechnen.

Wie Game Director Christopher Smith erst kürzlich bestätigte, wird das Rennspiel keine Mikrotransaktionen haben. Download Inhalte werden nach dem Launch des Spiels angeboten. Das besondere an den DLCs ist, dass mitspielende Freunde, die die Inhalte nicht erworben haben, ebenfalls im Multiplayer darauf zugreifen können.

Diejenigen, die die Ultimate Edition kaufen, erhalten noch drei Tage vor Beginn des Spiels also am 8. Oktober Zugang.