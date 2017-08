Games Playstation Gran Turismo 7 ist noch in weiter Ferne! 2/08/2017 @ 21:03

Polyphony Digital arbeitet schon sehr lange an Gran Turismo Sport, was interessant ist, dass Gran Turismo 6 im Jahr 2013 veröffentlicht wurde. Gran Turismo Sport erscheint am 17. Oktober für die Playstation 4, soviel Zeit dazwischen…

Yamauchi antwortete auf die Frage, wann die Serie wieder „zahlenmäßig“ erweitert wird gegenüber Finder.com.au folgendermaßen:

„Gran Turismo 7 ist derzeit nicht geplant. All unsere Studios konzentrieren sich aktuell auf Gran Turismo Sport und, sobald es draussen ist, entwickeln wir weitere DLC’s.“

Wir sind schon sehr gespannt, wieviel Gran Turismo Sport sich „verbessert“ hat oder ob es gar eine neue Ära in der GT-Serie/PS4-Rennspielserie einläutet.

Auch interessant für dich: Gran Turismo Sport - Join the Human Race E3-Trailer

NEWSLETTER