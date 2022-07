Gollum Gameplay-Trailer enthüllt, der überraschend wenig Gameplay zeigt

Der Herr der Ringe: Gollum - (C) Daedalic Entertainment, NACON

Hamburg, Deutschland – Hat Daedalic Entertainment etwas zu verbergen? Ein neuer Gameplay-Trailer zu “Der Herr der Ringe: Gollum” wurde veröffentlicht, der überraschenderweise nur sehr wenig tatsächliches Gameplay zeigt.

Gollum ist ein Action-Adventure, das vor den Ereignissen von “The Fellowship of the Ring” stattfindet. Dabei übernimmt man die Rolle von Gollum auf der Suche nach dem einen Ring, wobei du bestimmen kannst, welche Persönlichkeit dominieren soll: Gollum oder Sméagol. Und irgendwie ist auch jetzt noch nicht ganz klar wo die Reise hingehen wird, also “spieltechnisch”.

“Der Herr der Ringe: Gollum” wurde 2019 angekündigt und nicht wie andere Videospiele von Peter Jacksons Filmen inspiriert. Der Entwickler Daedalic Entertainment aus Hamburg (Deutschland) hat sich seine Version von Mittelerde einfallen lassen und seitdem Trailer und Gameplay-Screenshots veröffentlicht.

Die Gameplay-Frage: Wie spielt sich “Der Herr der Ringe: Gollum” wirklich?

Gollum kriecht auf Feldern, in Höhlen oder auf Bergen und bleibt dabei immer auf Sichtlinie der Orks. Haben wir also einen Splinter Cell-Ersatz ohne Schusswaffen gefunden? Der Trailer zeigt technisch gesehen eine anständige Auswahl an Mechaniken, ist aber nur auf grundlegende Dinge reduziert. Und auch zu kurz. Aber seht selbst:

Zwei Perspektiven: Wie im Trailer zu sehen ist, gibt es anscheinend die Auswahl zwischen Ego- und Third Person-Ansicht. Schlussfolgern kann man das aber nicht wirklich, ob man die Ansicht frei wählen kann oder vom Spiel vorgegeben wird.

Allzulange Warten musst du (und ich) nicht mehr, bis wir uns über das Gameplay Gedanken machen müssen: “Der Herr der Ringe: Gollum” erscheint am 1. September 2022 für Windows PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch.