Gewinnspiel: Gewinne 3x Hyrule Warriors: Age of Imprisonment für die Nintendo Switch 2

Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Passend zum Release des Spiels, verlosen wir 3x Hyrule Warriors: Age of Imprisonment für die Nintendo Switch 2.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 3x Hyrule Warriors: Age of Imprisonment für die Nintendo Switch 2. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen die in Deutschland oder Österreich leben. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

Werbung

Wie lautet der Name des Antagonisten, gegen den die Weisen kämpfen?

Was du über Hyrule Warriors: Age of Imprisonment wissen solltest?

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment richtet seinen erzählerischen Fokus klar auf die Figuren, die die Mythologie hinter Tears of the Kingdom tragen. Die Handlung setzt ein, nachdem Zelda im Prolog verschwindet und in der Ära der Mythen landet. Dort trifft sie erneut auf Rauru, Sonia, Mineru und die anderen Weisen, deren Konflikt mit Ganondorf den Grundstein der späteren Hyrule-Geschichte bildet. Das Spiel zeigt detailliert, wie Zelda in dieser Zeit agiert, welche Verantwortung sie übernimmt und wie sie sich in die Verteidigung Hyrules einfügt. Ihre Entwicklung ist spürbar: Sie wächst in eine Rolle hinein, die sie nicht gewählt hat, aber tragen muss.

Rauru bleibt die tragende Figur unter den Weisen. Seine Mischung aus Pflichtgefühl und Voraussicht gibt der Geschichte emotionalen Halt, auch wenn sein Schicksal längst bekannt ist. Ganondorf wirkt als Antagonist erwartbar, aber präsent genug, um die Konflikte glaubwürdig zu tragen.

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Sonntag den 30. November 2025 um 23:59 Uhr.

Werbung

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!