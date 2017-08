#TOP Games Xbox Gerücht? – Xbox One X-Vorbesteller startet voraussichtlich am 20. August 17/08/2017 @ 20:55

Ewarte dir mehr Infos über die Xbox One X bei der gamescom 2017 nächste Woche, zusammen mit Detaisl zum Vorbesteller.

So soll laut The Verge (Link: Twitter, Autor Tom Warren) der Vorbesteller der neuen Monster-Konsole von Microsoft bereits während der Videospiel-Messe stattfinden, also nach dem Xbox-Briefing am 20. August.

Heute wurden Promotion-Emails an die Microsoft-Handelspartner ausgesendet. Also könnte also etwas in der Luft liegen und das „Gerücht“ wahr werden.

Die Xbox One X startet am 7. November 2017.

