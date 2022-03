Gerücht: Spider-Man Miles Morales Real-Verfilmung geplant

Spider-Man: Miles Morales erscheint zum Release der PS5 - (C) Insomniac Games

MARVEL sorgt aktuell mit zwei Gerüchten rund um das Spider-Man Franchise für News. Die Gerüchte drehen sich um eine mögliche Real-Verfilmung des Miles Morales Spider-Man.

Nachdem der Netzschwingende Nachfolger von Peter Parker als Animationsfilm und auch als PlayStation Game bei den Fans bombastisch eingeschlagen ist, ist es auch keine Überraschung dass MARVEL überlegt diesen Schritt zu gehen. Aber wen sie dabei anscheinend ins Auge gefasst haben als Hauptdarsteller, bringt Sorgen mit sich.

Wer soll denn Miles Morales in einer Realverfilmung verkörpern?

Anscheinend hat MARVEL auch schon jemanden als Hauptdarsteller geplant. Laut dem kursierenden Gerücht soll niemand anderer als Jaden Smith, der Sohn von Will Smith, die Rolle bekommen. Wenn das wahr sein sollte, ist das kein gutes Zeichen für den Film. Denn Jaden Smith gilt nicht umsonst in der Internet-Community als wandelndes menschliches MEME. Seine Mimik und auch viele private Statements des jungen Smith-Sprösslings haben ihn dazu verdonnert.

Schauspielerisch kann man über Jaden Smith nicht viel sagen. Aus genau diesem Grund schreibt man auch stets dazu “Der Sohn von Will Smith”. Da sich darauf auch seine gesamte Karriere stützt. Ihn also als Miles Morales für einen neuen Spider-Man Film zu casten, würde aller Wahrscheinlichkeit nach, nach hinten los gehen. (So meine Meinung.)

Einen Film zu Miles zu sehen wiederum, könnte gerade mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Multiversum richtig genial werden. Der Charakter erntete im PlayStation spiel mehr als nur gute Kritiken. Und die animierte Version hat auch bereits bewiesen, dass er auf der großen Leinwand auch funktioniert. Welcher Schauspieler den Netzschwinger besser verkörpern könnte, ist allerdings eine Frage über die man gut nachdenken sollte im Hause MARVEL.