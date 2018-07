DICE’s Battlefield 5 befindet sich in einer geschlossenen Alpha-Phase, in der die Spieler das Gameplay, die Befestigungen und andere neue Features des Spiels erleben. Obwohl beim Start nur zwei Fraktionen zur Verfügung stehen werden – weitere sollen folgen – wird es über die „Tides of War“-Season offensichtlich acht Multiplayer-Modi geben!

Laut dem Reddit-Benutzer turntrout101 enthält das Spielmenü für Battlefield 1 einen Artikel, der bestätigt, dass Conquest, Domination, Frontlines, Team Deathmatch und Breakthrough beim Start von Battlefield 5 verfügbar sein werden. Weitere, noch zu enthüllende, Modi sind enthalten, aber diese werden scheinbar „brandneu“ in der Serie sein. Es scheint auch, dass Modi wie Final Stand und Airborne nur in „Grand Operations“ existieren.

Kauftipp:

Battlefield V - Deluxe Edition | Xbox One - Download Code bei Amazon.de für EUR 89,99 bestellen

Da es sich nicht um eine offizielle Ankündigung handelt, ist natürlich eine gewisse Skepsis vorhanden. Es ist noch nichts bestätigt.

Battlefield 5 erscheint am 16. Oktober für Xbox One (X) , PlayStation 4 (PRO) und PC.