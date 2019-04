Microsoft hat 2019 nicht wirklich viele bemerkenswerte Veröffentlichungen – von denen wir wissen, aber mit Gears 5 hat man zumindest einen beliebten Shooter in der Pipeline. Crackdown 3 war dann doch nicht so das Gelbe vom Ei. Mal sehen was Entwickler The Coalition mit dem Franchise von Epic Games machen wird.

Das Unternehmen aus Redmond hat angekündigt, den Multiplayer des Spiels im Juni dieses Jahres während einer neuen eSports-Show zu zeigen. Diese trägt den Titel Eleague Gears Summer Series: The Bond and Betrayals of Brotherhood. Die neue eSports-Show ist eine sechsteilige Veranstaltungsreihe, die sich auf die Esportszene des Franchise konzentriert. Jedoch wird sie auch dazu verwendet, um den Multiplayer von Gears 5 zu präsentieren.

Der Start der Serie ist am Freitag, 14. Juni, über TBS, an dem auch die Weltpremiere von Gears 5-Multiplayer gezeigt wird. Sollte man – wie in unserem Fall – die Premiere nicht live auf TBS sehen können, wird man natürlich auf eine Twitch– oder YouTube-Austrahlung zurückgreifen können.

„The Bonds und Betrayals of Brotherhood wird man durch die Brille von sechs der bekanntesten professionellen Spieler einen beispiellosen Einblick in die einzigartig leidenschaftliche Welt von Gears Esports erfahren“, so Microsoft zu der neuen Serie. „In den sechs Episoden wird die Serie die intensive Verbindung jedes Spielers zum Übergang zwischen Gears of War 4 und Gears 5 untersuchen und das ungenutzte Potenzial neuer Möglichkeiten mit den Auswirkungen früherer Entscheidungen ausgleichen.“

Neben dem gezeigten Multiplayer-Material zu Gears 5 werden wir uns auf der E3 2019 darauf einstellen, mehr über den Titel in Erfahrung bringen zu können. Der Shooter ist für PC und Xbox One in der Entwicklung. Einen Release erwarten wir im 3. Quartal 2019.

