Gaming vs. Studium: Eine Balance zwischen beiden Welten finden

Videospiele wirken sich positiv auf die psychische Gesundheit aus, verbessern die kognitive Kontrolle und fördern die Fähigkeit zum kritischen Denken. Sie sind ein Mittel, um positive Emotionen zu wecken und sich zu entspannen, insbesondere für Studierende, die oft unter Stress stehen. Übermäßiges Spielen kann jedoch zu einem Hindernis für den akademischen Erfolg werden. Deshalb ist es wichtig, die richtige Balance zwischen Gaming und Studium zu finden. Dieser Artikel zeigt, wie man akademisch erfolgreich bleiben kann, ohne auf das Lieblingshobby verzichten zu müssen.

Videospiele sind keine Zeitverschwendung, solange sie kontrolliert werden

In angemessenem Rahmen können Videospiele tatsächlich ein nützliches Hobby für Studierende sein. Durch das Erkunden einer neuen virtuellen Welt und das Lösen von Aufgaben entstehen neue neuronale Verbindungen im Gehirn. Es kann kognitive Prozesse anregen, das Gedächtnis, die räumliche Orientierung und die Problemlösungskompetenz verbessern. Darüber hinaus sind Spiele eine tolle Möglichkeit, den Stress im Studentenleben abzubauen. Sie helfen, sich von akademischem Druck und Alltagsproblemen abzugrenzen.

Festlegung von Prioritäten und Zielen

Der erste Schritt, um eine gesunde Study-Life-Balance zu erreichen, besteht darin, klare Prioritäten zu setzen. Das hilft zu verstehen, was wirklich wichtig ist, und sich auf akademische Aufgaben zu konzentrieren, die den größten Einfluss auf das Leben haben. Lege fest, was du in einer bestimmten Zeit (z. B. ein Semester) in deinem Studium erzielen musst und was du in deinem Spiel schaffen willst. Vorrangig solltest du jedoch deine akademischen Pflichten erfüllen, denn davon hängt deine Zukunft ab.

Es ist wichtig, dass du dir keine unrealistischen und zu anspruchsvollen Ziele setzt. Natürlich ist es gut, optimistisch zu sein, aber wenn man ehrgeizige Ziele nicht erreicht, kann es zu Enttäuschungen führen. Das ständige Streben nach Perfektion ohne Ruhepausen kann Erschöpfung und damit einen Rückgang der Motivation zur Folge haben.

Zeitmanagement für Studenten

Wer sich über seine lang- und mittelfristigen Ziele im Klaren ist, kann seinen Zeitplan effizient gestalten. Es ist dabei wichtig, eigene Fähigkeiten möglichst realistisch einzuschätzen, um festzustellen, welche Aufgabe oder Aktivität wie viel Zeit benötigt. Die richtige Zeiteinteilung trägt nicht nur dazu bei, alle Pläne zu erfüllen, sondern auch Stress und Burnout zu vermeiden.

Die Planung mag auf den ersten Blick wie eine einfache Aufgabe erscheinen. Viel schwieriger ist es, den erstellten Zeitplan einzuhalten. Um die Motivation nicht zu verlieren, empfiehlt es sich, einen Planer, einen digitalen Kalender oder eine der Planungs-Apps zu verwenden. Der Hauptfeind des Zeitmanagements ist die Prokrastination, also das freiwillige Aufschieben geplanter Aufgaben. Um die Prokrastination zu bekämpfen, kannst du die Pomodoro-Technik mit einem Timer nutzen:

Wähle eine Aufgabe und stelle den Timer auf 25 Minuten;

Konzentriere dich ausschließlich auf die Aufgabe, bis der Timer abläuft;

Mache nach jeweils 25 Minuten Arbeit eine 5-minütige Pause;

Lege nach vier Zyklen eine längere Pause ein (15-30 Minuten).

Videospiele als Belohnung

Videospielen wird häufiger als anderen Hobbys vorgeworfen, sie würden von wichtigeren Dingen ablenken. Daran ist etwas Wahres, denn laut Statistik spielen 91% der Deutschen im Alter zwischen 16 und 29 Jahren zumindest gelegentlich Videospiele. Aber Spiele können ein wirksames Mittel zur akademischen Motivation sein, wenn Gaming als Belohnung für das Erreichen akademischer Ziele eingesetzt wird.

Wie funktioniert das? Ganz einfach! Belohne dich für eine bestimmte Zeit mit Spielen, nachdem du eine Aufgabe erledigt hast. Ein solches System sorgt für einen Anreiz, Aufgaben zu beenden, und schafft einen positiven Zusammenhang zwischen Anstrengung und Ergebnissen. Darüber hinaus hilft die Belohnung mit Spielen, Übermüdung vorzubeugen. Du kannst Pausen so einlegen, um den Fokus auf Studienziele nicht zu verlieren. Das erhöht die Selbstkontrolle, was sich positiv auf die akademischen Leistungen und die Entwicklung von Zeitmanagementfähigkeiten auswirkt.

Kümmere dich um deine Gesundheit

Beim Versuch, alles unter einen Hut zu bringen (akademischer Erfolg und Gaming) solltest du deine Gesundheit nicht vernachlässigen. Es ist äußerst wichtig, dass du deine Bildschirmzeit kontrollierst:

Mache jede Stunde eine Pause, um eine Ermüdung der Augen zu vermeiden;

Probiere Augentraining aus;

Sorge für eine gute Beleuchtung, um die Belastung der Augen zu verringern;

Trinke regelmäßig Wasser (es besteht kein direkter Zusammenhang mit der Sehkraft, aber ausreichend Wasser zu trinken ist auf jeden Fall gut für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden).

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der von Gaming-Fans oft ignoriert wird, ist der Schlaf. Wer bis spät in die Nacht spielt, wird tagsüber immer schläfriger. Schlafmangel beeinträchtigt die Stimmung und kann zu Gedächtnis- und Konzentrationsproblemen führen. Experten gehen davon aus, dass der optimale Schlaf für einen Studierenden 7-9 Stunden pro Tag beträgt.

Fazit

Für Gaming-Fans, die Wert auf ihre akademischen Leistungen legen, ist es von entscheidender Bedeutung, eine Balance zwischen Spielen und Studium zu finden. Ein kontrolliertes Spielen in der Freizeit kann Stress reduzieren, für Entspannung sorgen und die Produktivität optimieren. Ein übermäßiges Spielen kann sich aber negativ auf den akademischen Erfolg auswirken, indem es Zeit verschlingt und zu Prokrastination führt. Gaming und Studieren sind keine sich gegenseitig ausschließenden Aspekte für diejenigen Studenten, die ihren akademischen Zielen Priorität einräumen und effektive Techniken des Zeitmanagements anwenden.