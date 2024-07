Wir lassen euch mal hinter die Kulissen blicken. Was es bedeutet Gaming Redakteur zu sein und sich durch die endlosen Wellen aus Clickbaiting zu arbeiten. Oder auch was es bedeutet Guides für ein Spiel zu machen, selbst wenn man diese in Recherche macht. Screenshots und repetitives Gameplay werden zu eurem Alltag.

Nicht immer scheint die Sonne. Gaming Redakteur zu sein kann manchmal ziemlich hart sein.

